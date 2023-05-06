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Резников рассказал, как РФ отказалась забрать своих погибших

Резников рассказал, как РФ отказалась забрать своих погибших Во время переговоров между Россией и Украиной, которые состоялись 28 февраля 2022 года, РФ отказалась забирать тела своих погибших солдат.
В регионе
6 мая 2023 г. 01:06
Резников рассказал, как РФ отказалась забрать своих погибших

Во время переговоров между Россией и Украиной, которые состоялись 28 февраля 2022 года, РФ отказалась забирать тела своих погибших солдат.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Дмитрию Комарову.

"Меня поразила циничность россиян. В тот день, когда мы были на переговорах (в Беларуси - ред.), мы уже насчитали где-то 3 000 убитых россиян. Вот мы сидим, разговариваем, с той стороны сидят переговорщики. Я им говорю, хорошо, мы договорились о коридорах, о выводе населения, а что мы будем делать с телами ваших погибших?", - рассказал министр.

По словам Резникова, на тот момент российская делегация отказалась решать что-то по поводу этого вопроса, аргументируя, что они не подтверждают такое количество потерь.

"Глава делегации (РФ - ред.) поворачивается к заместителю министра обороны, а тот говорит "Мы не подтверждаем, у нас погибло 10 или 20, или 30". Глава делегации возвращается ко мне: "Мы не подтверждаем". Я говорю, вы то может не подтверждаете, но 3 000", - пояснил он.

Однако через несколько недель после встречи в Беларуси, в Украину прибыл глава Красного Креста Петер Маурер, который до того ездил с визитом в Москву.

На вопрос Резникова, проинформировано ли руководство РФ о реальном количестве погибших россиян, а на тот момент, по словам Резникова, их было уже более 10 тысяч, Маурер сказал, что не уверен, что вся информация доходит до российского президента Владимира Путина.

"Маурер говорит, то, что "заместитель министра точно знает, я увидел по лицу, думаю, что и министр знает, но я не уверен, что они доносят правду на гору, потому что боятся, потому что не хотят быть киллер-месседжерами". То есть они цинично скрывали правду. На тот момент Путин мог не знать о потерях", - сообщил министр.

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Версия на азербайджанском языке Reznikov: “Rusiyalılar hələ ötən ilin fevralında öz hərbçilərinin meyitlərini götürmək istəməyiblər”

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