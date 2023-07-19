Резников предлагает разрешить размещение иностранных военных баз в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил разрешить размещать иностранные военные базы в Украине, изменив под эту необходимость Конституцию.

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил разрешить размещать иностранные военные базы в Украине, изменив под эту необходимость Конституцию.

Как передает Report , такую точку зрения глава оборонного ведомства обозначил в статье для издания LIGA.net.

"Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а каким-то "центром взаимодействия и обмена опытом" или что-то в этом роде. Но зачем? Надо убрать это ограничение, которое потеряло актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", - отмечается в материале.

Глава оборонного ведомства предложил дополнить статью 17 (о защите суверенитета и территориальной целостности Украины) тезисом, что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.