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Резников предлагает разрешить размещение иностранных военных баз в Украине

Резников предлагает разрешить размещение иностранных военных баз в Украине Министр обороны Украины Алексей Резников предложил разрешить размещать иностранные военные базы в Украине, изменив под эту необходимость Конституцию.
В регионе
19 июля 2023 г. 02:18
Резников предлагает разрешить размещение иностранных военных баз в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил разрешить размещать иностранные военные базы в Украине, изменив под эту необходимость Конституцию.

Как передает Report, такую точку зрения глава оборонного ведомства обозначил в статье для издания LIGA.net.

"Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а каким-то "центром взаимодействия и обмена опытом" или что-то в этом роде. Но зачем? Надо убрать это ограничение, которое потеряло актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", - отмечается в материале.

Глава оборонного ведомства предложил дополнить статью 17 (о защите суверенитета и территориальной целостности Украины) тезисом, что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.

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Версия на азербайджанском языке Reznikov Ukraynada xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsinə icazə verməyi təklif edir

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