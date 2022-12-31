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Резников обратился к гражданам РФ: У вас осталась неделя

Резников обратился к гражданам РФ: У вас осталась неделя Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил россиян о том, что руководство РФ готовится к новой волне мобилизации и уже через неделю планирует закрыть границы страны.
В регионе
31 декабря 2022 г. 06:46
Резников обратился к гражданам РФ: У вас осталась неделя

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил россиян о том, что руководство РФ готовится к новой волне мобилизации и уже через неделю планирует закрыть границы страны.

Как передает Report, об этом он сказал в своем видеообращении.

"В преддверии нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. Прежде всего, это касается жителей крупных российских городов.

Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор.

В начале января российские власти закроют границы для мужчин, потом объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси".

Резников отметил, что не призывает россиян верить ему на слово, однако задает им вопрос: "Когда вы пойдете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать?".

Он также раскритиковал "план" российских военных, которые уже 10 месяцев утверждают, что все идет "по плану": "По этому "плану" в зонах набирают десятки тысяч зэков в частную военную компанию. Владельцу этой компании разрешено вытирать ноги о кадровых российских военных. Хотя простых людей бросают в тюрьмы за "дискредитацию армии".

По этому плану, утверждает Резников, россияне уже полгода безуспешно штурмуют небольшой украинский город Бахмут, положив там десятки тысяч солдат.

Также согласно "плану" оккупантов Швеция и Финляндия заканчивают вступление в НАТО, хотя год назад эти страны хотели сохранить нейтралитет.

По мнению министра обороны, руководство РФ уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой: "В интересах России - как можно скорее эту войну закончить".

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Версия на азербайджанском языке Reznikov rusiyalılara xəbərdarlıq edib: “Bir həftəniz qalıb”

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