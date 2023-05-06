Резников о реакции россиян на новое оружие: "Очень хорошо учатся"

Россияне во время войны против Украины "очень хорошо учатся".

Россияне во время войны против Украины "очень хорошо учатся".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Дмитрию Комарову.

"Они (россияне - ред.) очень хорошо учатся. Когда мы HIMARS летом их привезли, а это 80 км поражения. Сразу же, ситуация изменилась, потому что начали уничтожать их командные пункты, пункты управления. Но, теперь они отвели все свои пункты управления, все свои склады, всю свою логистическую историю за 120 км, чтобы мы не могли дотянуть HIMARS.

Почему убеждаем наших партнеров, что нам нужен очередной транш оружия "более длинной руки" хотя бы 150 км.

Мы и 300 просим (ATACMS), но пока партнеры колеблются, потому что, к сожалению, они все еще продолжают думать", - отметил глава ведомства.