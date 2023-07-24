О нас

Резников надеется на вступление Украины в НАТО в 2024 году

Резников надеется на вступление Украины в НАТО в 2024 году Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассматривает саммит НАТО в Вашингтоне на следующий год как возможное время для принятия Украины в Альянс.
В регионе
24 июля 2023 г. 03:19
Резников надеется на вступление Украины в НАТО в 2024 году

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассматривает саммит НАТО в Вашингтоне на следующий год как возможное время для принятия Украины в Альянс.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью CNN.

"Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это только мой прогноз", - отметил глава оборонного ведомства.

Министр признал, что Украина сможет присоединиться к Альянсу только после окончания войны, ссылаясь на статью 5 и говоря, что "у нас нет вариантов единогласного голосования", пока идет конфликт. Когда его спросили, считает ли он, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: "Да. Мы выиграем эту войну".

По его мнению, польза от вступления Украины в НАТО лишь возросла, учитывая ее борьбу с Россией.

"После победы, это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы", - подчеркнул Резников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Reznikov Ukraynanın 2024-cü ildə NATO-ya üzv olacağına ümid edir

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi