Резников надеется на вступление Украины в НАТО в 2024 году

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассматривает саммит НАТО в Вашингтоне на следующий год как возможное время для принятия Украины в Альянс.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассматривает саммит НАТО в Вашингтоне на следующий год как возможное время для принятия Украины в Альянс.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью CNN.

"Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это только мой прогноз", - отметил глава оборонного ведомства.

Министр признал, что Украина сможет присоединиться к Альянсу только после окончания войны, ссылаясь на статью 5 и говоря, что "у нас нет вариантов единогласного голосования", пока идет конфликт. Когда его спросили, считает ли он, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: "Да. Мы выиграем эту войну".

По его мнению, польза от вступления Украины в НАТО лишь возросла, учитывая ее борьбу с Россией.

"После победы, это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы", - подчеркнул Резников.