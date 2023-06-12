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Резников: На заседании "Рамштайн" будут обсуждаться детали "самолетной коалиции"

Резников: На заседании "Рамштайн" будут обсуждаться детали "самолетной коалиции" На следующем заседании в формате "Рамштайн", который состоится 15 июня, будут обсуждаться детали "самолетной коалиции" для Украины, а также предоставление Киеву ПВО, артиллерии и т.д.
В регионе
12 июня 2023 г. 10:36
Резников: На заседании Рамштайн будут обсуждаться детали самолетной коалиции

На следующем заседании в формате "Рамштайн", который состоится 15 июня, будут обсуждаться детали "самолетной коалиции" для Украины, а также предоставление Киеву ПВО, артиллерии и т.д.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.

"В рамках заседания мы будем подробно обсуждать детали "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система", – написал министр в соцсетях.

Резников отметил, что вопрос будет предметно обсуждаться с делегациями министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран.

В состав украинской делегации министр обороны включил представителей Воздушных сил.

Министр подчеркнул, что приоритеты Украины не изменились - в ходе заседания также будут обсуждать поставки ПВО, артиллерии.

"Эта война - война ресурсов. Это значит не только предоставление вооружения, но и его ремонт, обслуживание. Поэтому важными для нас вопросами является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных соседних странах", - добавил он.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что союзники готовы оказать стране мощную поддержку, которая заключается в поставках истребителей F-16.

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Версия на английском языке Reznikov: Details of 'aircraft coalition' to be discussed at Ramstein format meeting

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