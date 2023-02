Резидент-координатор ООН оставила запись в книге соболезнований посольства Турции

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева оставила запись в книге соболезнований посольства Турции в Баку.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"От имени офиса ООН в Азербайджане я оставила запись в книге соболезнований в посольстве Турции. Мы всем сердцем переживаем за турецкий народ, оказавшийся в трудной ситуации. ООН полностью привержена поддержке усилий по оказанию помощи", - говорится в публикации.