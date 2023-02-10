О нас

Резидент-координатор ООН оставила запись в книге соболезнований посольства Турции

Резидент-координатор ООН оставила запись в книге соболезнований посольства Турции Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева оставила запись в книге соболезнований посольства Турции в Азербайджане.
В регионе
10 февраля 2023 г. 11:33
Резидент-координатор ООН оставила запись в книге соболезнований посольства Турции

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева оставила запись в книге соболезнований посольства Турции в Баку.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"От имени офиса ООН в Азербайджане я оставила запись в книге соболезнований в посольстве Турции. Мы всем сердцем переживаем за турецкий народ, оказавшийся в трудной ситуации. ООН полностью привержена поддержке усилий по оказанию помощи", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
4 февраля 2023 г. 03:39
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
4 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi