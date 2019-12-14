​Резиденцию Саакашвили в Грузии продали за $2,7 млн

Грузинские власти в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса» продали за 7,5 млн лари ($2,7 млн) на аукционе резиденцию, принадлежащую экс-президенту Михаилу Саакашвили, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Натию Турнаву, передает Report.

Уточняется, что резиденция располагается в поселке Местия в высокогорном регионе Сванети. Она была построена в 2011 году.

Также отмечается, что не известно, успел ли воспользоваться резиденцией Саакашвили, так как в 2012 году его партия потерпела поражение на парламентских выборах, а через год у него истек срок президентских полномочий.

По словам Турнавы, проект «100 инвестиционных предложений для бизнеса» является очень успешным. Приватизация ведется высокими темпами.