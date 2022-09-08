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Режим запрета полетов на юг России продлен до 16 сентября

Режим запрета полетов на юг России продлен до 16 сентября Росавиация в 33-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Теперь запрет действует до 16 сентября.
В регионе
8 сентября 2022 г. 10:22

Росавиация в 33-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Теперь запрет действует до 16 сентября.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Росавиации.

Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

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