Режим ограничения полетов на юге России продлили до 1 мая

Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 1 мая, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 1 мая, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Росавиация.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится сообщении.

Уточняется, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.