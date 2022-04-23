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Режим ограничения полетов на юге России продлили до 1 мая

Режим ограничения полетов на юге России продлили до 1 мая Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 1 мая, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.
В регионе
23 апреля 2022 г. 10:06
Режим ограничения полетов на юге России продлили до 1 мая

Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 1 мая, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Росавиация.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится сообщении.

Уточняется, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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