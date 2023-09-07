Режим ЧС ввели в районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону 99 жителей трех домов, куда сегодня утром упал беспилотник, переселят в "маневренный фонд".

В Ростове-на-Дону 99 жителей трех домов, куда сегодня утром упал беспилотник, переселят в "маневренный фонд".

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде", - отметил он.

Прошедшей ночью шесть беспилотников сбили в трех российских регионах. Два упали в Ростове-на-Дону, один - в центре города. Еще три сбили в Брянской области, один - в Подмосковье. Из-за беспилотников ограничения на полеты вводили Домодедово, Внуково и Жуковский. В Раменском выбило окна в нескольких квартирах многоэтажки.

09.23

Режим ЧС ввели в районе падения БПЛА на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39, 41, 42 с 09:00 введен режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде", - написал Голубев.