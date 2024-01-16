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Режим ЧС объявили из-за непогоды на востоке Казахстана

Режим ЧС объявили из-за непогоды на востоке Казахстана В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области объявили режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за непогоды.
В регионе
16 января 2024 г. 13:26
Режим ЧС объявили из-за непогоды на востоке Казахстана

В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области объявили режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за непогоды.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

С 7 января в регионе не прекращается буран и обильный снегопад, толщина снега местами достигла 1,8 - 2 метра.

Чтобы пробить путь к жителям сразу двух сельских округов – Маркакольского и Тоскаинского, ведутся соответствующие работы круглосуточно, задействованы 24 единицы специальной техники. Работы затруднены в связи с бураном.

Жители пожаловались, что у них заканчиваются продукты питания. Сегодня из Усть-Каменогорска вылетел вертолет с товарами первой необходимости и медикаментами.

ЧС в районе объявил аким Курчума, поскольку Маркаколь стал районом по указу президента только 8 января, и руководителя пока не назначили.

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