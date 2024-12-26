О нас

Режим ЧС федерального масштаба объявят после ЧП с танкерами в Керченском проливе

Режим ЧС федерального масштаба объявят после ЧП с танкерами в Керченском проливе Режим ЧС федерального масштаба объявят из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.
В регионе
26 декабря 2024 г. 12:52
Режим ЧС федерального масштаба объявят после ЧП с танкерами в Керченском проливе

Режим ЧС федерального масштаба объявят из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава непризнанной Республики Крым Сергей Аксенов.

"Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению президента РФ Владимира Путина будет присвоен статус федеральной ЧС", - сказал он.

По его словам, в связи с этим глава МЧС РФ Александр Куренков соберет комиссию по ЧС.

Аксенов заявил, что на устранение последствий разлива мазута будут выделены федеральные средства.

Ранее в четверг сообщалось, что глава МЧС прибыл в Анапу (Краснодарский край) для мониторинга работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров. В среду в Краснодарском крае введен режим ЧС.

В Крыму, где также с 21 декабря фиксируют выбросы мазута на берег, введен режим ЧС муниципального характера в Керчи, в соседнем Ленинском районе объявляли режим угрозы ЧС муниципального характера.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Лавров: Украине нужно провести президентские выборы
Лавров: Украине нужно провести президентские выборы
26 декабря 2024 г. 12:39
На волейбольном матче в Урмии болельщики выразили соболезнования Азербайджану
ВидеоНа волейбольном матче в Урмии болельщики выразили соболезнования Азербайджану
26 декабря 2024 г. 12:03
Премьер Казахстана поручил усилить авиационную безопасность в стране
Премьер Казахстана поручил усилить авиационную безопасность в стране
26 декабря 2024 г. 10:56
МЧС РФ: Состояние эвакуированных россиян оценивается как тяжелое
МЧС РФ: Состояние эвакуированных россиян оценивается как тяжелое
26 декабря 2024 г. 09:39
В Казахстане назвали имена граждан, погибших при крушении самолета в Актау
В Казахстане назвали имена граждан, погибших при крушении самолета в Актау
26 декабря 2024 г. 08:03
РФ внесет €1 млн в бюджет Рамочной конвенции ООН об изменении климата
РФ внесет €1 млн в бюджет Рамочной конвенции ООН об изменении климата
25 декабря 2024 г. 23:24
В Актау помогут с размещением родных пострадавших при крушении самолета AZAL, прибывших в город
В Актау помогут с размещением родных пострадавших при крушении самолета AZAL, прибывших в город
25 декабря 2024 г. 22:08
Парламент Грузии усилит меры безопасности в день инаугурации президента
Парламент Грузии усилит меры безопасности в день инаугурации президента
25 декабря 2024 г. 21:57
Глава Минтранса: Три члена экипажа разбившегося в Казахстане самолета выжили, двое погибли
Глава Минтранса: Три члена экипажа разбившегося в Казахстане самолета выжили, двое погибли
25 декабря 2024 г. 20:37
На месте крушения самолета в Казахстане обнаружен черный ящик
На месте крушения самолета в Казахстане обнаружен черный ящик
25 декабря 2024 г. 20:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi