Режим ЧС федерального масштаба объявят после ЧП с танкерами в Керченском проливе

Режим ЧС федерального масштаба объявят из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

Режим ЧС федерального масштаба объявят из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава непризнанной Республики Крым Сергей Аксенов.

"Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению президента РФ Владимира Путина будет присвоен статус федеральной ЧС", - сказал он.

По его словам, в связи с этим глава МЧС РФ Александр Куренков соберет комиссию по ЧС.

Аксенов заявил, что на устранение последствий разлива мазута будут выделены федеральные средства.

Ранее в четверг сообщалось, что глава МЧС прибыл в Анапу (Краснодарский край) для мониторинга работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров. В среду в Краснодарском крае введен режим ЧС.

В Крыму, где также с 21 декабря фиксируют выбросы мазута на берег, введен режим ЧС муниципального характера в Керчи, в соседнем Ленинском районе объявляли режим угрозы ЧС муниципального характера.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.