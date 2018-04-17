Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Режим чрезвычайного положения в Турции вновь продлят.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом отмечается в заявлении, распространенном Советом национальной безопасности Турции.

Структура рекомендовала Кабмину продлить режим чрезвычайного положения.

Таким образом, этим режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен в 7-й раз.

Отметим, что режим чрезвычайного положения внедряется в Турции с 21 июля 2016 года после попытки госпереворота 15 июля того же года.