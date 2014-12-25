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    За неделю валютные резервы России снизились на 15,7 млрд. долларов

    В стране остается 398,9 млрд. долларов резервов

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Международные резервы России за период с 12 по 19 декабря снизились с 414,6 до 398,9 млрд. долларов.
    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом отмечается в отчете Банка России.

    Таким образом, за одну неделю объем международных резервов уменьшился на 15,7 млрд. долларов, или на 3,8%.

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