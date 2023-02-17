Реза Пехлеви: нападение на посольство Азербайджана является нарушением международного права

Иранский режим игнорирует международные законы. Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране является нарушением международного права.

Иранский режим игнорирует международные законы. Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране является нарушением международного права.

Как передает Report , такое мнение высказал REAL TV Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана Мохамедрезы Пехлеви, говоря о теракте в посольстве Азербайджана в Тегеране 27 января.

Он также рассказал о текущей политической ситуации в Иране.

"На самом деле это революция. Этот процесс приветствуется и поддерживается всеми свободолюбивыми людьми мира. Что касается нападения на посольство Азербайджана, то иранский режим отвернулся от международных законов, не придавая им значения. Другими словами назвать это нападение нельзя", - заявил Реза Пехлеви.

Он добавил, что протекающие процессы могут превратить Иран в свободную страну.

"Каждый человек, проживающий на территории Ирана, должен с уважением относиться к жителям Южного Азербайджана", - подытожил Р.Пехлеви.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Иране было совершено террористическое нападение. Террорист, вооруженный автоматом марки "Калашников", прорвавшись через пост охраны, убил начальника службы охраны Орхана Аскерова и ранил еще двоих.

29 января сотрудники посольства Азербайджана в Иране и члены их семей эвакуированы в Баку. При этом деятельность дипломатической миссии полностью приостановлена.

Ставший шехидом в результате теракта в посольстве О.Аскеров был похоронен 30 января на Второй Аллее почетного захоронения.