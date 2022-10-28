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Reuters: Турецкая Baykar Makina через два года построит завод в Украине

Reuters: Турецкая Baykar Makina через два года построит завод в Украине Турецкая компания Baykar Makina, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, намерена завершить строительство завода в Украине через два года.
В регионе
28 октября 2022 г. 13:22
Reuters: Турецкая Baykar Makina через два года построит завод в Украине

Турецкая компания Baykar Makina, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, намерена завершить строительство завода в Украине через два года.

Как передает Report, об этом заявил глава компании Халюк Байрактар в интервью Reuters.

"Сейчас у нас есть архитектурный проект. Этап детального проектирования завершен. И мы фактически приступим к строительству… в течение двух лет мы хотели бы его закончить", - сказал он.

Касаясь производства беспилотников в Турции, Байрактар заявил, что компания собирается инвестировать в его расширение. "Производственная мощность Bayraktar TB2 составляет 20 единиц в месяц. Наша цель - в 2023 довести показатель, как минимум, до 30 единиц", - сказал он.

Отметим, что ранее глава Baykar Makina заявил о том, что на начало сентября компания произвела более 400 БПЛА Bayraktar TB2 и около 20 Bayraktar Akıncı. Число стран-импортеров ударных беспилотников Bayraktar TB2 достигло 24, а доля поступлений от экспорта в общей корзине доходов компании-производителя дронов составляет 98%.

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Версия на английском языке Reuters: Baykar to complete plant in Ukraine in two years

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