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Reuters: Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу РФ танкеров

Reuters: Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу РФ танкеров Государства ЕС не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров в разрабатываемом 12-м пакете санкций, что предлагала сделать Еврокомиссия.
В регионе
12 декабря 2023 г. 00:45
Reuters: Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу РФ танкеров

Государства ЕС не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров в разрабатываемом 12-м пакете санкций, что предлагала сделать Еврокомиссия.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По их информации, Еврокомиссия изначально хотела запретить продажу старых танкеров российским компаниям, а также компаниям, которые могли бы использовать свои танкеры для обхода введенного Группой семи потолка цен на российскую нефть, но от этого предложения пришлось отказаться.

Агентство отмечает, что эту инициативу провалили средиземноморские страны с мощными морскими транспортными компаниями, которые опасаются, что такое решение подорвет их конкурентоспособность.

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Версия на азербайджанском языке Reuters: Qərb Rusiyaya tankerlərin satışına qadağa qoyulması ilə bağlı razılığa gələ bilməyib

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