Reuters: РФ в преддверии переговоров с США готовится испытать МКР "Буревестник"

Россия готовится к новому испытанию межконтинентальной крылатой ракеты (МКР) "Буревестник" с ядерной силовой установкой.

Как передает Report , об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности и двух исследователей, которые независимо друг от друга изучили спутниковые снимки полигона на архипелаге Новая Земля.

Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований в Калифорнии и Деккер Эвелет из исследовательской и аналитической организации CNA, базирующейся в Вирджинии, изучив снимки, сделанные за последние недели до вторника коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, сделали идентичные выводы.

По их оценкам, фотографии показывают штабеля грузовых контейнеров, оборудование и прибывающий с конца июля персонал. Кроме того, на полигоне с середины июля находятся два самолета, оснащенные для сбора данных об испытаниях.

Также, говорит Льюис, снимки показывают в районе полигона как минимум пять кораблей, связанных с предыдущими испытаниями "Буревестника". Шестой корабль, который тоже раньше участвовал в испытаниях, должен прибыть на Новую Землю во вторник, 19 августа, убедился Reuters.

"Подготовка идет полным ходом", — сказал Льюис. По его мнению, испытание ракеты может пройти уже на этой неделе. Западный источник также подтвердил Reuters, что Россия готовится к испытанию "Буревестника".

Спутниковые снимки за июль Эвелет и Льюис начали изучать после того, как 6 августа Россия опубликовала предупреждение для моряков и пилотов гражданской авиации, запрещающее находиться в этом районе с 9 по 12 августа.

По словам экспертов, опрошенных Reuters, новое испытание "Буревестника" было запланировано задолго до объявления о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированной на 15 августа. Исследователи считают при этом, что Путин, зная о наблюдении со стороны американских разведывательных спутников, мог приостановить подготовку к запуску "Буревестника", чтобы продемонстрировать свою готовность завершить войну в Украине и возобновить переговоры о контроле над вооружениями с США.

Полигон на Новой Земле использовался для ядерных испытаний в период с 1955 по 1990 год — за это время их там было проведено более 130. В сентябре 2023 года CNN, изучивший спутниковые снимки, писал, что в период с 2021 по 2023 год на полигоне велось масштабное строительство: в порт регулярно прибывали корабли и выгружались контейнеры, а в горах строили тоннели.

О разработке межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" Путин рассказал в 2018 году во время послания Федеральному собранию. Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative писал со ссылкой на данные американской разведки, что с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний "Буревестника", но только два из них оказались "частично успешными". В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв, во время которого погибли семь сотрудников "Росатома" и Минобороны. Позже власти признали, что взрыв случился на объекте, который мог быть источником радиации. Трамп, занимавший на тот момент пост президента в первый раз, был обеспокоен "неудачным взрывом ракеты в России".

В октябре 2023 года Путин заявил, что в России проведено "последнее успешное испытание" крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой. В это же время журналисты The New York Times, изучившие спутниковые снимки, пришли к выводу, что Россия готовится к испытаниям "Буревестника" в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля или уже их провела. Об этом косвенно свидетельствовали техника на стартовой площадке, убранное укрытие от непогоды, а также уведомление российских авиационных властей, в котором пилотам рекомендовалось избегать "временно опасной зоны" над частью Баренцева моря.