В Турции в полицейском автобусе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в полицейском автобусе в турецкой провинции Адана на юге страны. Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
В Турции в полицейском автобусе прогремел взрывReuters: на юге Турции в полицейском автобусе прогремел взрыв
https://report.az/storage/news/5609d80baf3ef56a241798964b6f157e/3a5de3c8-c604-4ff6-b51f-4effd984ac77_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Другие новости из категории
- В Грузии задержан иностранец за ввоз в страну 16 кг героина 24 сентября, 2019 / 20:47
- Условное военное положение объявлено в Армении 24 сентября, 2019 / 17:56
- Европейский суд снял с Януковича санкции 24 сентября, 2019 / 14:28
- Один из ключевых свидетелей по уголовному делу Кочаряна найден мертвым в своем особняке 24 сентября, 2019 / 10:33
- Путин едет в Ереван 23 сентября, 2019 / 20:01
- Духовное управление мусульман России планирует строительство мечетей по всей стране 23 сентября, 2019 / 19:24
- Пашинян предупредил армянскую церковь: Они получат серьезный контрудар и будут поставлены на колени 23 сентября, 2019 / 17:24
- Иран предлагает коалицию с участием стран Персидского залива под эгидой ООН 23 сентября, 2019 / 16:42
- Азербайджанцы с ограниченными возможностями здоровья провели акцию протеста в Грузии - ФОТО 23 сентября, 2019 / 14:12
- Глава исполкома СНГ: Террористы возвращаются из Ирака и Сирии в страны СНГ для подрывной работы 23 сентября, 2019 / 12:46
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости