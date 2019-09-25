В Турции в полицейском автобусе прогремел взрыв

​Reuters: на юге Турции в полицейском автобусе прогремел взрыв

25 сентября, 2019 09:27

https://report.az/storage/news/5609d80baf3ef56a241798964b6f157e/3a5de3c8-c604-4ff6-b51f-4effd984ac77_292.jpg Взрыв прогремел в полицейском автобусе в турецкой провинции Адана на юге страны. Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

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