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В Турции в полицейском автобусе прогремел взрыв

​Reuters: на юге Турции в полицейском автобусе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в полицейском автобусе в турецкой провинции Адана на юге страны. Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

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