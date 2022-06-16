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Reuters: Лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Киев для демонстрации солидарности

Reuters: Лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Киев для демонстрации солидарности Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев в четверг с совместной поездкой, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине и обсудить вопрос предоставления Украине статуса кандидата
В регионе
16 июня 2022 г. 11:24
Reuters: Лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Киев для демонстрации солидарности

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев в четверг с совместной поездкой, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине и обсудить вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, другая цель их визита - "преодоление критики", которую высказывает украинская власть относительно позиций этих стран в войне с РФ.

"Это важный момент. Это сигнал единства, который мы посылаем украинцам", — сказал Макрон по прибытии в Киев.

На вопрос, почему этот визит происходит именно сейчас, представитель Елисейского дворца сказал, что они считают, что лучше всего сделать это непосредственно перед саммитом ЕС на следующей неделе, на котором должна быть обсуждена заявка Киева на вступление в блок из 27 стран.

В пятницу Европейская комиссия должна вынести рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС.

По данным украинских СМИ, не исключается поднятие вопроса по увеличению поставок оружия.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya, Fransa və İtaliya liderləri Ukraynada səfərdədirlər

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