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Reuters: Иран вывез большую часть обогащенного урана с Фордо перед атакой

Reuters: Иран вывез большую часть обогащенного урана с Фордо перед атакой Большая часть обогащенного урана была вывезена с завода в Фордо перед ударом США.
В регионе
22 июня 2025 г. 12:45
Reuters: Иран вывез большую часть обогащенного урана с Фордо перед атакой

Большая часть обогащенного урана была вывезена с завода в Фордо перед ударом США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

По его данным, большинство персонала было эвакуировано с подземного завода по обогащению урана, который находится на глубине 80-90 м недалеко от города Кум (150 км к югу от Тегерана).

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.

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Версия на азербайджанском языке "Reuters": İran hücumdan əvvəl zənginləşdirilmiş uranın böyük hissəsini Fordodan çıxarıb

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