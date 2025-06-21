Reuters: Иран не готов вести переговоры по оборонному потенциалу

Тегеран не готов вести переговоры по своему оборонному потенциалу. Требование от Ирана прекратить обогащать уран ведет к тупиковой ситуации.

Тегеран не готов вести переговоры по своему оборонному потенциалу. Требование от Ирана прекратить обогащать уран ведет к тупиковой ситуации.

Как передает Report, об этом сообщил агентству Reuters неназванный высокопоставленный иранский чиновник.

"Иран не будет вести переговоры по поводу своего оборонного потенциала, включая ракетную программу… Нулевое обогащения урана – это практически тупиковая ситуация", - говорится в материале.

Несмотря на нереалистичность предложений, сделанных главами МИД "евротройки" (Великобритании, Франции и ФРГ) и главой дипслужбы ЕС Каей Каллас касательно ядерной программы Тегерана на переговорах в Женеве, Иран даст на них официальный ответ на следующей неделе, отметил источник.

Он подчеркнул, что если европейцы продолжат настаивать на своих предложениях, это не приблизит стороны к заключению соглашения. "В любом случае, Иран рассмотрит европейские предложения в Тегеране и представит свои ответы на следующей встрече", - цитирует его слова агентство.

По итогам переговоров в Женеве 20 июня глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Иран и "евротройка" обсуждали не только ядерную проблему и договорились продолжать переговоры. При этом глава британского МИД Дэвид Лэмми призвал Тегеран и Вашингтон продолжить переговоры по мирному урегулированию вопросов, касающихся ядерной программы Ирана.