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Ирак временно закрыл КПП на границе с Ираном

​Reuters: Ирак временно закрыл КПП на границе с Ираном

Ирак на неопределенный срок приостановил работу КПП "Шаламче" на границе с Ираном, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС. 

По данным Reuters со ссылкой на источник в иракских службах безопасности, Тегеран потребовал закрытия перехода из-за протестов в обеих республиках.

В Ираке с начала октября не прекращаются демонстрации против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. В Иране в пятницу начались протесты после того, как правительство вдвое повысило цены на бензин.

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