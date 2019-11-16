Ирак временно закрыл КПП на границе с Ираном

Ирак на неопределенный срок приостановил работу КПП "Шаламче" на границе с Ираном, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

По данным Reuters со ссылкой на источник в иракских службах безопасности, Тегеран потребовал закрытия перехода из-за протестов в обеих республиках.

В Ираке с начала октября не прекращаются демонстрации против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. В Иране в пятницу начались протесты после того, как правительство вдвое повысило цены на бензин.