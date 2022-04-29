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Reuters: Эвакуация из Мариуполя запланирована на сегодня

Reuters: Эвакуация из Мариуполя запланирована на сегодня Украина надеется в пятницу, 29 марта, эвакуировать мирных жителей, которые остаются на мариупольском заводе "Азовсталь" вместе с обороняющими город бойцами.
В регионе
29 апреля 2022 г. 12:34
Reuters: Эвакуация из Мариуполя запланирована на сегодня

Украина надеется в пятницу, 29 марта, эвакуировать мирных жителей, которые остаются на мариупольском заводе "Азовсталь" вместе с обороняющими город бойцами.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

"Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей из завода", - сказано в сообщении.

Другие подробности не уточняются.

Накануне генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. После нее президент Украины заявил, что эвакуация из Мариуполя возможна при помощи ООН.

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе находится более 100 тыс. мирных жителей, находящихся в блокаде со стороны ВС России.

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