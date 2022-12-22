Reuters: "ЧВК Вагнера" получила партию оружия от КНДР

Российская "ЧВК Вагнера" получила партию оружия от КНДР для поддержки российских войск в Украине.
Как передает Report, об этом пишет агентство
"Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании "Вагнер", которая заплатила за это оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила в Россию ракеты и снаряды для использования компанией "Вагнер", - сказал собеседник издания.
По оценке США, количество оружия, поставленного КНДР, не изменит динамику боевых действий в Украине. "Но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования для "Вагнера", добавил он.