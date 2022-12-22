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Reuters: "ЧВК Вагнера" получила партию оружия от КНДР

Reuters: "ЧВК Вагнера" получила партию оружия от КНДР Российская "ЧВК Вагнера" получила партию оружия от КНДР для поддержки российских войск в Украине.
В регионе
22 декабря 2022 г. 22:04
Reuters: ЧВК Вагнера получила партию оружия от КНДР

Российская "ЧВК Вагнера" получила партию оружия от КНДР для поддержки российских войск в Украине.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании "Вагнер", которая заплатила за это оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила в Россию ракеты и снаряды для использования компанией "Вагнер", - сказал собеседник издания.

По оценке США, количество оружия, поставленного КНДР, не изменит динамику боевых действий в Украине. "Но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования для "Вагнера", добавил он.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Vaqner” Şimali Koreyadan silah alıb

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