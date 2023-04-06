Reuters: Численность украинских штурмовых бригад достигает 40 тыс. человек

Число военнослужащих в профессиональных штурмовых бригадах украинской «Гвардии наступления» достигло 40 тыс., включая женщин.

Число военнослужащих в профессиональных штурмовых бригадах украинской "Гвардии наступления" достигло 40 тыс., включая женщин.

Как передает Report, об этом информирует Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Новые бригады, сформированные МВД Украины, будут сражаться вместе с частями регулярной армии", - указывается в материале.

По словам Клименко, среди рекрутов есть женщины, бывшие полицейские и военнослужащие, а также люди без военного опыта.

В статье отмечается, что отряды "в ближайшие недели или месяцы" будут задействованы в контрнаступлении против Вооруженных сил (ВС) России.

"Бригады имеют броские названия: Ураган, Спартанец, Червона Калина, Рубеж, Ярость, Азов и Кара-Даг", - заключается в публикации.