Республиканская народная партия примет участие в повторных выборах в стамбульский муниципалитет

Республиканская народная партия Турции (CHP) 23 июня примет участие со своим кандидатом в повторных выборах на председательство в муниципалитете Стамбула.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, решение об этом озвучил председатель РНП Кямал Кылычдароглу.

К.Кылычдароглу сказал, что это решение было принято на собрании меджлиса РНП после ликвидации результатов выборов в городской муниципалитет Стамбула.

Напомним, что 6 мая на чрезвычайном собрании ЦИК Турции было принято решение о ликвидации результатов проведенных 31 марта выборов на председательство в муниципалитете Стамбула.

Отметим, что 31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы. Партия справедливости и развития во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом победила, набрав 44,33% голосов. Оппозиционная РНП стала второй с 30,12% голосов, Партия İYİ - третьей с 7,45% голосов.