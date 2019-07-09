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Глава МИД Грузии: Решение российского президента, это, безусловно, единственное и верное решение

Решение российского президента, это единственное и верное решение

Считаю верным решение российского президента Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. 

"Естественно, мы следили за всеми событиями и надо сказать, что те провокационные заявления, которые затем вызвали эскалацию и ухудшение ситуации, были категорически неприемлемыми... То, что я услышал от вас - решение российского президента, это, безусловно, единственное и верное решение, которое остается лишь приветствовать", - заявил Залкалиани в интервью телекомпании "Имеди".

Глава МИД считает, что ни в коем случае нельзя поддаваться провокациям деструктивных сил, которые нацелены на дестабилизацию страны.

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