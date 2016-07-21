Решение о введении чрезвычайного положения в Турции представлено в парламент

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Решение о введении чрезвычайного положения в Турции, принятое на заседании Совета национальной безопасности и Кабинета министров, будет представлено в Высший национальный совет Турции (ВНСТ).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение будет обсуждено сегодня в ВНСТ.

Напомним, что вчера глава государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил об объявлении в стране чрезвычайного положения.

Отметим, что 15 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота.