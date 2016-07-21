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    Решение о введении чрезвычайного положения в Турции представлено в парламент

    Решение будет обсуждено сегодня в ВНСТ

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Решение о введении чрезвычайного положения в Турции, принятое на заседании Совета национальной безопасности и Кабинета министров, будет представлено в Высший национальный совет Турции (ВНСТ). 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение будет обсуждено сегодня в ВНСТ.

    Напомним, что вчера глава государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил об объявлении в стране чрезвычайного положения.

    Отметим, что 15 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. 

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