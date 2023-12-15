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Решение о будущем отношений Турции и Евросоюза отложено до весны

Решение о будущем отношений Турции и Евросоюза отложено до весны Решение о дальнейшей перспективе евроинтеграции Турции отложено до следующего саммита Евросоюза, который планируется на март будущего года.
В регионе
15 декабря 2023 г. 09:15
Решение о будущем отношений Турции и Евросоюза отложено до весны

Решение о дальнейшей перспективе евроинтеграции Турции отложено до следующего саммита Евросоюза, который планируется на март будущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Milliyet.

Источники в Брюсселе сообщили о том, что лидеры стран-членов ЕС дали положительную оценку докладу Еврокомиссии по Турции, который в конце ноября огласил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, в связи с чем было высказано мнение рассмотреть его на саммите организации 21-22 марта. Ожидается, что документ о состоянии политических, экономических и торговых отношений Турции и ЕС, подготовленный в соответствии с поручением Евросоюза в июне, будет утвержден на встрече в верхах.

На саммите ЕС 14 декабря было принято решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины.

Переговоры Турции и ЕС о вступлении в сообщество были начаты в 2005 году. К настоящему времени не решены 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье. Одним из камней преткновения в переговорном процессе является кипрская проблема.

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Версия на английском языке Decision on future of Türkiye-EU relations postponed until spring

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