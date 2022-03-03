Жительница Москвы: Начинаю ощущать на себе влияние санкций

Накануне Белый дом объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России. Это стало еще одним пакетом санкций, который в том числе блокирует российские предприятия оборонного сектора. По обещаниям президента США Джо Байдена ограничительные меры

Накануне Белый дом объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России. Это стало еще одним пакетом санкций, который в том числе блокирует российские предприятия оборонного сектора. По обещаниям президента США Джо Байдена ограничительные меры также могут затронуть энергетический сектор российской экономики. Причиной санкций, которые в настоящее время активно вводятся против Москвы являются военные действия России на территории Украины. Как санкционное давление отразилось на повседневной жизни москвичей рассказали российскому бюро Report.

Введение санкций нанесло удар и по российскому фондовому рынку и национальной валюте, которая пережила крупный обвал и дешевеет с каждым днем. На сегодняшний день цена доллара на московской бирже достигла текущей верхней планки в 118,44 рубля, а курс евро составляет 125,06 рублей. В одном из пунктов обмена валют в центре Москвы нам рассказали, что наличных в кассе нет, поэтому купить иностранную валюту невозможно.

"Вообще ничего нет. Все по нулям. Все раскупается, причем с бешеной скоростью", — сказала сотрудник московского пункта обмена валют.

С 12 марта от Swift отключаются семь российских банков, которые ранее попали под западные санкции. В их число вошли банки ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

При этом в ВТБ сообщили, что отключение от SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов банка на территории России, однако клиентам-физлицам за рубежом переводить деньги уже нельзя.

"Россия на сегодняшний день попала в изоляцию от западного мира, и это наносит огромнейший урон экономике страны. Я еще не успела на себе ощутить последствия санкций, но уверена, это произойдет в скором времени, так как нам не избежать повышения цен на продукты, товары и услуги. Надеюсь, что России удастся избежать девальвации рубля", - заявила жительница столицы Анастасия Михайлова.

По словам одной из собеседниц Report, влияние санкций она успела ощутить на себе, когда не смогла приобрести в аптеке необходимое ей лекарство. Она отметила, что на сегодняшний день сложно принимать решение по вопросам, касающимся правильного распределения финансов.

Определенные сложности коснулись и автомобильного бизнеса. В частности, автомобильный завод "Соллерс Форд" приостановит производство в Елабуге (Татарстан) с 3 марта, заявили в пресс-службе компании. Аналогичная ситуация сложилась и с немецким концерном BMW, который объявил о прекращении сборки автомобилей в Калининграде и экспорте машин в Россию. Автомобили марки Mercedes также приостановили поставки. Цены на уже завезенные машины фактически повысились на 25-40%.

Молодые жители столицы, в первую очередь, жалуются на приостановку работы Apple Pay. Так процесс оплаты товаров и услуг, по их словам, значительно усложняется.

"Начинаю уже на себе чувствовать санкции, так как планировала приобрести продукцию Apple. Однако мало того, что поставок больше нет, но и цены очень взлетели. Отключили Apple Pay, что также очень неудобно", — сказал житель Москвы Михаил Котляковский.

Как показал опрос, многие жители уже начали ощущать влияние санкционного кризиса. При этом, они опасаются, что в будущем ситуация только усугубится. Говоря о своем отношении к действиям России в Украине, опрошенные москвичи заявили, что выступают против, однако не видят иных путей решения возникших проблем.