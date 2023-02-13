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Репортаж из разрушенного села Дерекёй в провинции Кахраманмараш

Репортаж из разрушенного села Дерекёй в провинции Кахраманмараш Мощное землетрясение с эпицентром в районе Пазарджык в провинции Кахраманмараш затронуло многие города и села Турции.
В регионе
13 февраля 2023 г. 16:43
Репортаж из разрушенного села Дерекёй в провинции Кахраманмараш

Мощное землетрясение с эпицентром в районе Пазарджык в провинции Кахраманмараш затронуло многие города и села Турции.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, от стихийного бедствия пострадали в том числе жители села Дерекёй района Дулкадироглу, расположенного примерно в 18 км от центра города Кахраманмараш.

В селе, где проживало пятьсот человек, во время землетрясения погибли 4 человека. На месте многих домов остались руины, а уцелевшие дома представляют опасность для жизни. Жители села размещены в палатках.

Житель села Ирфан Дейирменчи в беседе с сотрудником Report рассказал, что в момент землетрясения вместе с семьей оказался под завалами: "Мы жили в трехэтажном доме. Наш дом рухнул, и мы оказались под завалами. Нам помогли выбраться, но мой 42-летний сын Джалал погиб. Кроме него, погибли еще трое жителей села".

Отметим, что жертвами землетрясения в Турции стали не менее 31 643 человек, 80 278 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDağıntılar altında qalmış Dərəkənddən reportaj: "Oğlumun cansız bədənini çıxarda bildik"

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