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СМИ: Из здания МИД России украли 1 млн долларов США

СМИ: Из здания МИД России украли 1 млн долларов США Из главного здания МИД России в Москве вынесли более 1 млн долларов в разной валюте.
В регионе
24 декабря 2020 г. 15:20

Из главного здания МИД России в Москве вынесли более 1 млн долларов США в разной валюте.

Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ.

Сразу после обнаружения пропажи в качестве главного подозреваемого была задержана ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) внешнеполитического ведомства России 49-летняя Наталья Агальцова. Кроме того, в качестве ее сообщника был задержан 29-летний сожитель Агальцовой Василий Маковоз. Однако уже через несколько дней их отпустили. При этом спустя время Агальцовой изменили меру пресечения на домашний арест, а Маковоз официально перестал быть подозреваемым.

Уточняется, что похищено было 1 066 638 долларов США, полученных российским МИД за консульские услуги от Ирана и доставленных в Москву диппочтой.

Где сейчас находятся похищенные деньги — неизвестно.

Сосед Агальцовой рассказал, что она попросила взять на хранение коробку, на что он согласился, не задавая лишних вопросов. При этом сосед уверяет, что до сих пор не знает, что было в коробке.

В настоящее время по данному факту расследуется дело по статье "Присвоение или растрата".

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