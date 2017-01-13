Ректоры армянских вузов выдавали фальшивые дипломы иностранным гражданам

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Службы нацбезопасности Армении выявили случаи выдачи фальшивых дипломов государственного образца о высшем и профессиональном образовании со стороны ряда коммерческих вузов страны, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Ректоры ряда лицензированных министерством образования и науки Армении и действующих в Ереване и областях республики частных вузов в обмен на взятки выдавали лицам, не присутствовавшим на занятиях, а в отдельных случаях - не явившимся на промежуточные и выпускные экзамены, дипломы. Фальшивые дипломы предоставлялись не только гражданам Армении, но и десяткам граждан Ирана, США, Грузии, России, Узбекистана и Израиля.

Трем ректорам не государственных вузов предъявлены обвинения в получении взятки и в злоупотреблении полномочиями.

Следствие продолжается.