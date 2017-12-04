Рейсы в Турцию и из нее будут сопровождаться вооруженными полицейскими

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Ряд международных рейсов в турецкие аэропорты и обратно будут сопровождаться вооруженными полицейскими.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр транспорта, судоходства и связи Турции Ахмет Арслан.

Отметим, что согласно закону, принятому турецким парламентом на прошлой неделе, вооруженные полицейские могут находиться на самолетах, летящих в Турцию и из нее, в качестве меры предосторожности против террористических актов.

"Практика вооруженных полицейских на борту в целях безопасности практикуется не только в Турции. Этот метод применяется во многих странах, включая США и Великобританию. Наше законодательство ранее этого не допускало, поэтому возникали сложности", - заявил А. Арслан, добавив, что нововведение коснется лишь некоторых рейсов.

По его словам, сотрудники воздушной полиции будут сопровождать международные рейсы после того, как две страны, между которыми осуществляется полет, заключат соответствующее соглашение.