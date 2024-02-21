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Рейсы Red Wings на Пхукет задержаны почти на 12 часов из-за неисправного самолета

Рейсы Red Wings на Пхукет задержаны почти на 12 часов из-за неисправного самолета Шесть рейсов авиакомпании Red Wings из России на Пхукет и обратно задерживаются на 11 часов 45 минут. Причиной является техническая неисправность самолета.
В регионе
21 февраля 2024 г. 12:17
Рейсы Red Wings на Пхукет задержаны почти на 12 часов из-за неисправного самолета

Шесть рейсов авиакомпании Red Wings из России на Пхукет и обратно задерживаются на 11 часов 45 минут. Причиной является техническая неисправность самолета.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщила авиакомпания.

Речь идет о рейсах, запланированных на 21–23 февраля. Задерживаются рейсы "Жуковский"-Пхукет, Пхукет-Казань, Казань-Пхукет, Пхукет-Екатеринбург, Екатеринбург-Пхукет, Пхукет-"Жуковский".

В начале января рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантота (Шри-Ланка) был задержан на 13 часов. В авиакомпании объяснили это обеспечением безопасности полета. Московская транспортная прокуратура начала проверку обоснованности задержки рейса на предмет возможного нарушения прав пассажиров.

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Версия на английском языке Flights of Russian airlines to Phuket delayed nearly 12 hours

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