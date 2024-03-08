О нас

Рейс Шарм-эль-Шейх—Волгоград направлен на запасной аэродром на фоне атак БПЛА

Рейс Шарм-эль-Шейх—Волгоград направлен на запасной аэродром на фоне атак БПЛА Рейс авиакомпании "Уральские линии" из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань из-за ограничений в воздушном пространстве. Рейсы авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот" из Москвы в Волгоград также были задержаны.
В регионе
8 марта 2024 г. 11:54
Рейс Шарм-эль-Шейх—Волгоград направлен на запасной аэродром на фоне атак БПЛА

Рейс авиакомпании "Уральские линии" из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань из-за ограничений в воздушном пространстве. Рейсы авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот" из Москвы в Волгоград также были задержаны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

Ограничения в воздушном пространстве были введены на фоне атак БПЛА на Волгоградскую область. Утром 8 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении 11 беспилотников над регионом. Позднее военное ведомство сообщило, что были сбиты еще четыре БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
2 марта 2024 г. 08:21
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
2 марта 2024 г. 13:56
По Одессе нанесен удар беспилотниками, есть погибший и раненые
По Одессе нанесен удар беспилотниками, есть погибший и раненые
2 марта 2024 г. 06:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi