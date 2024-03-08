Рейс Шарм-эль-Шейх—Волгоград направлен на запасной аэродром на фоне атак БПЛА

Рейс авиакомпании "Уральские линии" из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань из-за ограничений в воздушном пространстве. Рейсы авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот" из Москвы в Волгоград также были задержаны.

Рейс авиакомпании "Уральские линии" из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань из-за ограничений в воздушном пространстве. Рейсы авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот" из Москвы в Волгоград также были задержаны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

Ограничения в воздушном пространстве были введены на фоне атак БПЛА на Волгоградскую область. Утром 8 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении 11 беспилотников над регионом. Позднее военное ведомство сообщило, что были сбиты еще четыре БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.