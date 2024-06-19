Рейс Милан-Ереван-Милан задерживается почти на 12 часов

Пассажиры рейса Милан-Ереван авиакомпании Wizzair уже почти 12 часов ждут вылета в аэропорту "Мальпенса" без объяснений причин задержки.

Пассажиры рейса Милан-Ереван авиакомпании Wizzair уже почти 12 часов ждут вылета в аэропорту "Мальпенса" без объяснений причин задержки.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили пассажиры.

Рейс должен был вылететь в 23:35 по местному времени, пассажиры прошли регистрацию, но вылет не состоялся.

Сначала путешественникам сказали, что задержка связана с резким ухудшением самочувствия одного из членов экипажа, на место приезжала скорая помощь. Однако никаких дополнительных объяснений за этим не последовало.

Пассажиры предполагают, что причиной задержки могла стать неисправность самолета.

Сообщается, что ни представители авиакомпании, ни сотрудники посольства Армении не отреагировали на ситуацию. Пассажирам не предоставили минимальных условий.

В то же время пассажиры рейса Ереван-Милан также не смогли вылететь, причины задержки, как и в случае с рейсом из Италии, остаются неизвестными.

"Вылет был запланирован на 06:00, но после прохождения регистрации в 03:30 нам сообщили о задержке рейса и предложили ночлег. Нас довезли до гостиницы к 07:30 и предупредили, что заберут обратно в аэропорт в 09:00, однако мы до до сих ждем в гостинице. Сейчас сказали, что рейс состоится после 13:00", - рассказала одна из пассажирок.

Отметим, что Wizz Air начал осуществлять полеты из Еревана с апреля 2020 года.