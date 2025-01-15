Рейс из Стамбула в Москву отменили по техническим причинам

Рейс из Стамбула в Москву, запланированный на 15 января, был отменен по техническим причинам.

Рейс из Стамбула в Москву, запланированный на 15 января, был отменен по техническим причинам.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение компании "Аэрофлот".

"Билеты будут перебронированы на сегодняшний рейс SU2131, который будет выполнен на более вместительном самолете Boeing 777", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчик также отметил, что в соответствии с федеральными авиационными правилами и внутренними стандартами, пассажиры временно будут размещены в гостинице.