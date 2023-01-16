Рейс Buta Airways Стамбул-Баку задерживается по технической причине

Вылет рейса J2-9106 авиакомпании Buta Airways по маршруту Стамбул (аэропорт Сабихи Гекчен) - Баку задерживается по технической причине.

Вылет рейса J2-9106 авиакомпании Buta Airways по маршруту Стамбул (аэропорт Сабихи Гекчен) - Баку задерживается по технической причине.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, пассажиры задержанного рейса будут размещены в гостинице и обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.

Все пассажиры этого рейса в понедельник, 16 января, в 10:50 по стамбульскому времени вылетят в Баку другим самолетом.

Для дополнительных вопросов просьба написать в колцентр авиакомпании на WhatsApp номер +994 70 4374086 или на электронную почту [email protected]