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Рейс AZAL из Казани в Баку перенесен на 30 декабря

Рейс AZAL из Казани в Баку перенесен на 30 декабря Авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс J2 8576 в Баку, который должен был отправиться из международного аэропорта Казани 28 декабря в 23:15 по местному времени.
В регионе
29 декабря 2024 г. 12:06
Рейс AZAL из Казани в Баку перенесен на 30 декабря

Авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс J2 8576 в Баку, который должен был отправиться из международного аэропорта Казани 28 декабря в 23:15 по местному времени.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант".

Причины отмены рейса не указаны.

В онлайн-табло аэропорта Казани отмечается, что следующий рейс в расписании назначен на 30 декабря. Согласно расписанию, самолет из столицы Татарстана должен вылететь в 23:15, а прилететь - 31 декабря в 02:15.

Казань не входит в список из 10 российских городов, куда приостановлены полеты решением Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана (Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу). Решение касается всех авиакомпаний, выполняющих рейсы по этим направлениям.

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Версия на английском языке AZAL flight from Kazan to Baku rescheduled for December 30
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın Kazan-Bakı reysinin vaxtı müəyyənləşib

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