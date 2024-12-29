Рейс AZAL из Казани в Баку перенесен на 30 декабря

Авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс J2 8576 в Баку, который должен был отправиться из международного аэропорта Казани 28 декабря в 23:15 по местному времени.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс J2 8576 в Баку, который должен был отправиться из международного аэропорта Казани 28 декабря в 23:15 по местному времени.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант".

Причины отмены рейса не указаны.

В онлайн-табло аэропорта Казани отмечается, что следующий рейс в расписании назначен на 30 декабря. Согласно расписанию, самолет из столицы Татарстана должен вылететь в 23:15, а прилететь - 31 декабря в 02:15.

Казань не входит в список из 10 российских городов, куда приостановлены полеты решением Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана (Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу). Решение касается всех авиакомпаний, выполняющих рейсы по этим направлениям.