Регулятор в Армении назначил штрафы десятку компаний на $215 тыс. за аферы со скидками

Комиссия по защите экономической конкуренции в Армении изучила 80 скидочных акций у разных хозяйствующих субъектов, у 35-ти из них выявлены нарушения.

Комиссия по защите экономической конкуренции в Армении изучила 80 скидочных акций у разных хозяйствующих субъектов, у 35-ти из них выявлены нарушения.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба государственного регулятора.

"В связи со скидками возбуждено 35 производств, 31 хозяйствующий субъект признал правонарушения. Одно производство еще продолжается", – отметили в комиссии.

В результате принятых решений в общей сложности назначен штраф в размере около 86,2 млн драмов (215 тыс. долларов) и вынесены 15 предупреждений.