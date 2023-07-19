Регулятор в Армении назначил штрафы десятку компаний на $215 тыс. за аферы со скидками

Комиссия по защите экономической конкуренции в Армении изучила 80 скидочных акций у разных хозяйствующих субъектов, у 35-ти из них выявлены нарушения.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба государственного регулятора.
"В связи со скидками возбуждено 35 производств, 31 хозяйствующий субъект признал правонарушения. Одно производство еще продолжается", – отметили в комиссии.
В результате принятых решений в общей сложности назначен штраф в размере около 86,2 млн драмов (215 тыс. долларов) и вынесены 15 предупреждений.