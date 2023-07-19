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Регулятор в Армении назначил штрафы десятку компаний на $215 тыс. за аферы со скидками

Регулятор в Армении назначил штрафы десятку компаний на $215 тыс. за аферы со скидками Комиссия по защите экономической конкуренции в Армении изучила 80 скидочных акций у разных хозяйствующих субъектов, у 35-ти из них выявлены нарушения.
В регионе
19 июля 2023 г. 11:55
Регулятор в Армении назначил штрафы десятку компаний на $215 тыс. за аферы со скидками

Комиссия по защите экономической конкуренции в Армении изучила 80 скидочных акций у разных хозяйствующих субъектов, у 35-ти из них выявлены нарушения.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба государственного регулятора.

"В связи со скидками возбуждено 35 производств, 31 хозяйствующий субъект признал правонарушения. Одно производство еще продолжается", – отметили в комиссии.

В результате принятых решений в общей сложности назначен штраф в размере около 86,2 млн драмов (215 тыс. долларов) и вынесены 15 предупреждений.

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Версия на английском языке Dozens of companies penalized over discount scams in Armenia

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