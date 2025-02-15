Региональный директор ВБ обсудила совместные проекты с Арменией

Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс встретилась с министром высокотехнологической промышленности Армении Мхитаром Айрапетяном.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что на встрече стороны обсудили ряд вопросов повестки дня, включая кибербезопасность, цифровую идентификацию, политику в области облачных технологий и развитие широкополосного интернета.
По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейших шагах и совместных программах, направленных на расширение сотрудничества ВБ и Армении.