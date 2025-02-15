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Региональный директор ВБ обсудила совместные проекты с Арменией

Региональный директор ВБ обсудила совместные проекты с Арменией Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс встретился с министром высокотехнологической промышленности Армении Мхитаром Айрапетяном.
В регионе
15 февраля 2025 г. 13:16
Региональный директор ВБ обсудила совместные проекты с Арменией

Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс встретилась с министром высокотехнологической промышленности Армении Мхитаром Айрапетяном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили ряд вопросов повестки дня, включая кибербезопасность, цифровую идентификацию, политику в области облачных технологий и развитие широкополосного интернета.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейших шагах и совместных программах, направленных на расширение сотрудничества ВБ и Армении.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankının regional direktoru Ermənistanla birgə layihələri müzakirə edib

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