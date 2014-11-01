Региональное совещание послов Франции в странах СНГ состоялось в Беларуси

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В столице Беларуси Минске состоялось региональное совещание послов Франции в странах СНГ и Грузии. Как сообщает Report cо ссылкой на БЕЛТА, 31 октября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с директором департамента континентальной Европы МИД Франции Эриком Фурнье и послами Франции в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине.

В ходе встречи Э. Фурнье отметил, что Беларусь неслучайно выбрана местом проведения регионального совещания послов Франции, так как находится в центре Европы и играет важную роль в Евразийском экономическом союзе.

Отметим, что региональные совещания послов Франции проводятся периодически. На них главы дипломатических миссий обсуждают вопросы сотрудничества Франции со странами региона, обмениваются мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной политики.