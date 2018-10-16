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    Региональный директор ЕБРР покидает должность

    Тбилиси. 16 октября. REPORT.AZ/ Региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу, Молдове и Беларуси Бруно Бальванера покидает должность. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил ЕБРР. 

    Впредь Б.Бальванера будет работать на должности руководителя ЕБРР по Центральной Азии и возглавлять операции банка в Казахстане, Кыргызстане, Турменистане, Узбекистане, Таджикистане и Монголии. 

    К исполнению своих обязанностей на новой должности он приступит 15 ноября. 

    Пока неизвестно, кто займет должность регионального директора ЕБРР по Кавказу, Молдове и Беларуси. 

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