Региональный директор ЕБРР покидает должность

Тбилиси. 16 октября. REPORT.AZ/ Региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу, Молдове и Беларуси Бруно Бальванера покидает должность.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил ЕБРР.

Впредь Б.Бальванера будет работать на должности руководителя ЕБРР по Центральной Азии и возглавлять операции банка в Казахстане, Кыргызстане, Турменистане, Узбекистане, Таджикистане и Монголии.

К исполнению своих обязанностей на новой должности он приступит 15 ноября.

Пока неизвестно, кто займет должность регионального директора ЕБРР по Кавказу, Молдове и Беларуси.