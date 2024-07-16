Реэкспорт автомобилей из Грузии в Казахстан вырос в 5,5 раза

Грузия реэкспортировала в Казахстан легковые автомобили на сумму более 590 млн долларов в 2023 году, что в 5,5 раза больше по сравнению с показателем 2022 года.

Грузия реэкспортировала в Казахстан легковые автомобили на сумму более 590 млн долларов в 2023 году, что в 5,5 раза больше по сравнению с показателем 2022 года.

Как передает Report , об этом заявил почетный консул Казахстана в Грузии, председатель правления казахстанско-грузинского экономического объединения Георгий Джахуташвили в эфире медиаплатформы BMG.

"Только в 2023 году реэкспорт автомобилей на казахстанский рынок увеличился почти на 500 млн долларов, и если в 2022 году на этот рынок было экспортировано автомобилей всего на 106 млн долларов, то в 2023 году этот показатель составил 600 млн долларов, что заслуживает внимания", – сообщил он.

Однако, по его словам, изучение рынка Казахстана выявило, что это разовый рост.

"Рост также связан с тем, что в период постковида на казахстанском рынке была некоторая сдержанность. Активизация, начавшаяся в 2022 году, переросла в результат в 2023 году. Но, если посмотреть на тенденции импорта и местного производства легковых автомобилей на казахстанском рынке, мы увидим, что очень активизировался китайский импорт", – отметил он.

По его словам, импорт китайских автомобилей в Казахстан фактически утроился, внутренние локальные производства (Chevrolet, Hyundai и т. д.) также увеличились в три раза.

Согласно статистике, в текущем году сохраняется высокая активность на рынке Казахстана: по данным пяти месяцев 2024 года этот рынок с объемом автоэкспорта в 237,2 млн долларов занимает второе место после Кыргызстана (330,5 млн долларов), увеличившись на 50,5 млн долларов по сравнению с январем-маем 2023 года.

Отметим, что экспорт автомобилей – одна из основных статей дохода Грузии от экспорта. По данным МВД, страна в 2023 году реэкспортировала 84 471 автомобиль, более 98% из которых легковые авто.