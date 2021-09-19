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Эрдоган встретится с турецкой общиной, проживающей в США

Эрдоган встретится с турецкой общиной, проживающей в США Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с турецкой общиной, проживающей в Нью-Йорке.
В регионе
19 сентября 2021 г. 23:58
Эрдоган встретится с турецкой общиной, проживающей в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с турецкой общиной, проживающей в Нью-Йорке.

Как передает местное бюро Report, встреча, организованная руководящим комитетом США и Турции, состоится в Манхэттенском центре на Манхэттене, Нью-Йорк. На ней выступит глава Турции.

Отметим, что Эрдоган вылетел в Нью-Йорк для участия на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Турецкий лидер выступит в первый день заседания ООН.

Эрдоган также откроет "Турецкий дом", который был основан в 2017 году в Нью-Йорке. Церемония открытия состоится 20 сентября. Он расположен в одном из самых престижных районов Нью-Йорка, напротив штаб-квартиры ООН.

Визит президента продлится 3 дня.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-da yaşayan türk icması ilə görüşəcək

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