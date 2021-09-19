Эрдоган встретится с турецкой общиной, проживающей в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с турецкой общиной, проживающей в Нью-Йорке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с турецкой общиной, проживающей в Нью-Йорке.

Как передает местное бюро Report, встреча, организованная руководящим комитетом США и Турции, состоится в Манхэттенском центре на Манхэттене, Нью-Йорк. На ней выступит глава Турции.

Отметим, что Эрдоган вылетел в Нью-Йорк для участия на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Турецкий лидер выступит в первый день заседания ООН.

Эрдоган также откроет "Турецкий дом", который был основан в 2017 году в Нью-Йорке. Церемония открытия состоится 20 сентября. Он расположен в одном из самых престижных районов Нью-Йорка, напротив штаб-квартиры ООН.

Визит президента продлится 3 дня.

Вусала Аббасова