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Реджеп Тайип Эрдоган в октябре совершит визит в Казахстан

Реджеп Тайип Эрдоган в октябре совершит визит в Казахстан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре совершит визит в Казахстан.
В регионе
30 сентября 2022 г. 08:57
Реджеп Тайип Эрдоган в октябре совершит визит в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре совершит визит в Казахстан.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана со ссылкой на председателя палаты Ерлана Кошанова.

Отметим, что Кошанов принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изник и в ходе этого мероприятия встретился с Эрдоганом.

"Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между вами и нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы с нетерпением ждем вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года", - сказал Кошанов.

Казахстанский парламентарий выразил уверенность, что предстоящий визит поднимет на новый уровень отношения между двумя "братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления".

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Версия на английском языке Recep Tayyip Erdogan to visit Kazakhstan in October

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