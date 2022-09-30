Реджеп Тайип Эрдоган в октябре совершит визит в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре совершит визит в Казахстан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре совершит визит в Казахстан.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана со ссылкой на председателя палаты Ерлана Кошанова.

Отметим, что Кошанов принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изник и в ходе этого мероприятия встретился с Эрдоганом.

"Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между вами и нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы с нетерпением ждем вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года", - сказал Кошанов.

Казахстанский парламентарий выразил уверенность, что предстоящий визит поднимет на новый уровень отношения между двумя "братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления".