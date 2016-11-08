Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ 11 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Беларусь.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Отмечается, что в ходе визита состоится двусторонняя встреча между президентом Турции и его белорусским коллегой Александром Лукашенко, будут обсуждены региональные вопросы.

Во время визита ожидается подписание различных контрактов и протоколов с целью развития двустороннего сотрудничества. Кроме того, пройдет Турецко-белорусский торговый форум.

Кроме того, ожидается участие Р.Т.Эрдогана на открытии мечети, построенной в Минске Турецким фондом по работе с религиозными структурами.